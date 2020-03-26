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АМКУ открыл дело из-за подорожания продуктов в Киеве

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 21:40
АМКУ открыл дело из-за подорожания продуктов в Киеве
Фото: супермаркет в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

В случае выявления нарушений АМКУ может наложить штрафы в размере до 10% оборота компании за предыдущий год

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольный комитет (АМКУ) открыло дело против оптовых поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя областного отделения Алексея Хмельницкого в Facebook.

По его словам, поводом для вмешательства Комитета стало существенное подорожание товаров в последние дни.

"Ценовой мониторинг, который ввел АМКУ, показывает, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях. Это может свидетельствовать об антиконкурентном поведении участников рынка", - отметил он.

Хмельницкий подчеркнул, что в случае выявления нарушений АМКУ может наложить штрафы в размере до 10% оборота компании за предыдущий год.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко просит Антимонопольный комитет Украины проверить рост цен во время карантина в столице из-за пандемии коронавируса. Он также призвал владельцев торговых сетей не поднимать цены необоснованно.

Ранее сообщалось, что цены на продукты в Украине резко выросли. В частности, цены на некоторые крупы и макаронные изделия выросли на 5-10%, а гречка стала дороже почти на половину. Кроме того, повысились цены на фрукты и овощи.

АМКУ требует от пищевых ритейлеров оперативных данных о ценах на продукты КГГА просит АМКУ проверить рост цен во время карантина в Киеве
Новости Украины Антимонопольный комитет Украиныцены на продукты
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