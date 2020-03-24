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Антимонопольный комитет зафиксировал скачок цен на гречку

Новости » Финансовый кризис 2020     24.03.2020 - 14:59
Антимонопольный комитет зафиксировал скачок цен на гречку
Фото: супермаркет в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены на гречку в некоторых магазинах увеличились на 50%

Антимонопольный комитет Украины зафиксировал резкий рост цен на некоторые продовольственные товары. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на сегодня в некоторых регионах с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар на 16%.

Кроме того, значительное повышение цен зафиксировано в некоторых сетях и на овощи: почти на 60% подорожала картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь, сообщили в АМКУ.

Как сообщало РБК-Украина, крупные сети украинских супермаркетов сократили время работы магазинов через введенные властью транспортные ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

Напомним, по данным Госстата, за 2019 год больше всего выросли цены на яблоки - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречневую - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картофель выросли на 69,2% до 16,3 грн за кг.

По данным статистического ведомства, за январь-февраль яйца подешевели на 19,0% до 17,1 грн за десяток, цены на пшено снизились на 11,3% до 22,3 грн за кг, капуста подешевела на 8,6% до 5,5 грн за кг.

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