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Держприкордонслужба підтвердила відмову митрополиту Іларіону у виїзді з ОРДО

Новини » Політика    10.12.2018 - 13:39
Держприкордонслужба підтвердила відмову митрополиту Іларіону у виїзді з ОРДО
Фото: Олег Слободян (УНІАН)

Слободян не уточнив, з якої причини Іларіону відмовили у пропуску

Державна прикордонна служба 9 грудня відмовила митрополиту Донецькому і Маріупольському Іларіону у виїзді з окупованого Донбасу. Про це РБК-Україна повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

Зокрема, Слободян підтвердив, що Іларіона не пропустили на підконтрольну територію Україні.

"Так, дійсно, це сталося вчора близько 16:00. Його дійсно не пропустили", - заявив він, однак не уточнив, на яких саме підставах митрополиту відмовили у пропуску.

Відзначимо, за версією Донецької єпархії, представник Служби безпеки України повідомив Іларіону, що його електронний пропуск було анульовано.

Нагадаємо, раніше представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський заявив, що бойовики 6 листопада навмисно не пропускали людей на КПВВ "Майорське".

За даними прикордонників, за минулу добу пункти пропуску на Донбасі перетнули майже 28 тис. осіб. Також повідомлялося, що загальний потік залишався динамічним, але характеризувався певним зниженням порівняно з попереднім днем.

 

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