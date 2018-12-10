Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 28 тыс. человек

По состоянию на утро все пункты пропуска работают в штатном режиме
Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли почти 28 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что сегодня утром на пунктах пропуска находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/55; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 35/40; "Гнутово" - 25/15. В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.
Отметим, общий поток оставался динамичным, но характеризовался определенным снижением по сравнению с предыдущим днем. Всего КПВВ пересекли 27,9 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств:
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки ранен один украинский военный. По данным штаба ООС, боевики продолжают применять вооружение, запрещенное минскими соглашениями.
Накануне издание Defence Blog опубликовало спутниковые снимки, на которых зафиксированы сотни российских танков возле границы с Украиной.