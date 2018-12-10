Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 28 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

По состоянию на утро все пункты пропуска работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли почти 28 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что сегодня утром на пунктах пропуска находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/55; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 35/40; "Гнутово" - 25/15. В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

Отметим, общий поток оставался динамичным, но характеризовался определенным снижением по сравнению с предыдущим днем. Всего КПВВ пересекли 27,9 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 6840 человек и 830 транспортных средств;

"Марьинка" - 6150 человек и 1165 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5420 человек и 1145 транспортных средств;

"Гнутово" - 2595 человек и 695 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 6890 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки ранен один украинский военный. По данным штаба ООС, боевики продолжают применять вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Накануне издание Defence Blog опубликовало спутниковые снимки, на которых зафиксированы сотни российских танков возле границы с Украиной.