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Боевики намеренно не пропускали людей на КПВВ "Майорск" 6 декабря, - Лисянский

Новости » Политика    09.12.2018 - 16:22
Боевики намеренно не пропускали людей на КПВВ "Майорск" 6 декабря, - Лисянский
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Боевики не пропускали около 20 автомобилей на подконтрольную Украине территорию

Боевики намеренно не пропускали людей на КПВВ "Майорск" 6 декабря в день Вооруженных сил Украины, чтобы выставить в плохом свете украинскую сторону. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Павел Лисянский.

"Люди рассказывают, что тех, кто платил пропускали без проблем. Понятно, что все у них очень коррумпировано. А тогда (6 декабря, - ред.) на КПВВ "Майорск" была четкая провокация", - рассказал он.

По его словам, украинские пограничники пошли на встречу людям.

"Тогда все стали на сторону людей. Украинские пограничники пошли на встречу людям. А СМИ сепаратистские писали сразу, что мол вот, украинская сторона не пропускает. То есть понятно, что это было сделано специально. Тогда же как раз праздник был - 6 декабря. Как сейчас обстоят дела я не узнавал", - добавил он.

Напомним, что 6 декабря пассажиры около 20 автомобилей остались ночевать на КПВВ "Майорск" из-за провокаций боевиков так называемой "ДНР".

Добавим, что 7 декабря 2018 года пункты пропуска на Донбассе пересекли 37,2 тыс. человек.

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