Держприкордонслужба спростувала версію ізраїльської сторони про втечу наркоторговця

Фото: Амос Дов Сільвер (сторінка в Facebook)

Сільвер не проходив паспортний контроль ні самостійно, ні у супроводі правоохоронних органів

Державна прикордонна служба України спростувала версію ізраїльської сторони про втечу наркоторговця Амоса Дов Сільвера. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Держприкордонслужби.

За словами керівника прес-служби Андрія Демченко, Сільвер не проходив паспортний контроль.

"Ця особа прикордонний контроль не проходила. Тобто на лінії паспортного контролю його не фіксували ні самостійно, ні у супроводі правоохоронних органів. В якій зоні аеропорту підозрюваний міг зникнути - прикордонникам невідомо", - зазначив він.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що за версією ізраїльської сторони, наркоторговець Амос Дов Сільвер втік від поліції в аеропорту "Бориспіль" під час його депортації з України. Після проходження паспортного контролю з Сільвера зняли електронний браслет, після чого наркоторговець зайшов в дьюті фрі і зник.

Амос Дов Сільвер є засновником онлайн-мережі "Telegrass", через яку він розповсюджував марихуану. Навесні 2019 року він був затриманий у Києві та перебував під арештом до липня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в місті Ізмаїлі Одеської області правоохоронці затримали молодшого інспектора відділу прикордонної служби "Ізмаїл" за розповсюдження наркотиків. За даними правоохоронців, прикордонник розповсюджував наркотичні речовини серед персоналу Ізмаїльського прикордонного загону та Навчального центру морської охорони.

Крім того, в січні в Одеській області слідчі Державного бюро розслідувань затримали військовослужбовця-прикордонника за збут наркотичних засобів. Так, слідчі ДБР провели обшуки, в ході яких зафіксували незаконне зберігання товарів, що розфасовані в пакети наркотичних засобів - метадону, амфетаміну та канабісу.