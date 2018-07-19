ГПСУ обнаружила группу нелегалов на границе с Польшей

Как сообщается, нелегалы родом из Шри-Ланки, Индии и Бангладеш

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Луцкого отряда вблизи государственной границы задержали группу нелегальных мигрантов, выходцев из Шри-Ланки, Индии и Бангладеш. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Как сообщается, охранники границы обнаружили шестерых иностранцев, не имевших при себе никаких документов.

О данном факте пограничники сразу сообщили своим польским коллегам.

"В результате совместных и скоординированных украинской стороной мероприятий, пограничники Польши задержали еще двух человек. Ими оказались граждане России и Азербайджана", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители установили, что россиянин и азербайджанец намеревались переправить пятерых граждан Шри-Ланки и одного гражданина Индии на территорию Европейского союза на заработки.

Кроме того, сотрудники ГПСУ Львовского отряда задержали вблизи границы еще троих граждан из Бангладеш.

В настоящее время составлен админпротокол и продолжаются проверочные мероприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Мостиского отряда помешали очередным попыток незаконного пересечения государственной границы Украины нелегальными мигрантами из Ирака.

Также, как ранее писало РБК-Украина, на Закарпатье пограничники задержали группу мигрантов, которые готовились к незаконному пересечению границы с Европейским союзом.

Кроме того, во Львовской области на границе с Польшей сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали группу нелегальных мигрантов, которые намеревались незаконно попасть в соседнюю страну за пределами пункта пропуска.

Отметим, с начала проведения операции "Рубеж-2018", с 24 апреля текущего года, пограничники задержали почти 1,6 тыс. нарушителей.