ДПСУ виявила групу нелегалів на кордоні з Польшею

Як повідомляється, нелегали родом із Шрі-Ланки, Індії та Бангладеш

Співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Луцького загону поблизу державного кордону затримали групу нелегальних мігрантів, вихідців з Шрі-Ланки, Індії та Бангладеш. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.

Як повідомляється, охоронці кордону виявили шістьох іноземців, що не мали при собі жодних документів.

За даним фактом прикордонники відразу повідомили своїх польських колег.

"У результаті спільних та скоординованих українською стороною заходів, прикордонники Республіки Польщі затримали ще двох осіб. Ними виявились громадяни Росії та Азербайджану", - йдеться у повідомленні.

Так, правоохоронці встановили, що росіянин та азербайджанець мали намір переправити п’ятьох громадян Шрі-Ланки та одного громадянина Індії на територію Європейського союзу на заробітки.

Окрім того, співробітники ДПСУ Львівського загону затримали поблизу кордону ще трьох громадян Бангладеш.

Наразі складено адмінпротокол і тривають перевірочні заходи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Мостиського загону завадили черговим спроб незаконного перетинання державного кордону України нелегальними мігрантами із Іраку.

Також, як раніше писало РБК-Україна, на Закарпатті прикордонники затримали групу мігрантів, які готувалися до незаконного перетину кордону з Європейським союзом.

Окрім того, у Львівській області на кордоні з Польщею співробітники Державної прикордонної служби України затримали групу нелегальних мігрантів, які мали намір незаконно потрапити в сусідню країну за межами пункту пропуску.

Зазначимо, з початку проведення операції "Кордон-2018", з 24 квітня поточного року, прикордонники затримали майже 1,6 тис. порушників.