Во Львовской области на границе задержали группу нелегалов из Ирана

О нелегалах сообщили местные жители

Во Львовской области на границе с Польшей сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали группу нелегальных мигрантов, которые намеревались незаконно попасть в соседнюю страну вне пункта пропуска. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Как сообщается, о нелегалах сообщили местные жители.

Пограничники задержали четырех иностранцев - семью из Ирана и мужчину из Швеции, тоже иранского происхождения вблизи границы с Польшей.

Отмечается, что родители с 5-летней дочкой направлялись без документов, а 59-летний гражданин Швеции имел при себе паспортный документ.

В отношении граждан составлены протоколы об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения государственной границы. Кроме того, продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к организации переправки иностранцев через границу.

Кроме того, как сообщается, сотрудники отдела Краковец задержали 45-летнего гражданина Грузии, который пытался незаконно попасть в Польшу в обход действующих пунктов пропуска.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что с начала проведения операции "Граница-2018", с 24 апреля текущего года, пограничники задержали почти 1,6 тыс. нарушителей.