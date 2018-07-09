Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.87
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.87
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Во Львовской области на границе задержали группу нелегалов из Ирана

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 11:51
Фото: пограничники (dpsu.gov.ua)
Фото: пограничники (dpsu.gov.ua)

О нелегалах сообщили местные жители

Во Львовской области на границе с Польшей сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали группу нелегальных мигрантов, которые намеревались незаконно попасть в соседнюю страну вне пункта пропуска. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Как сообщается, о нелегалах сообщили местные жители.

Пограничники задержали четырех иностранцев - семью из Ирана и мужчину из Швеции, тоже иранского происхождения вблизи границы с Польшей.

Отмечается, что родители с 5-летней дочкой направлялись без документов, а 59-летний гражданин Швеции имел при себе паспортный документ.

В отношении граждан составлены протоколы об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения государственной границы. Кроме того, продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к организации переправки иностранцев через границу.

Кроме того, как сообщается, сотрудники отдела Краковец задержали 45-летнего гражданина Грузии, который пытался незаконно попасть в Польшу в обход действующих пунктов пропуска.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что с начала проведения операции "Граница-2018", с 24 апреля текущего года, пограничники задержали почти 1,6 тыс. нарушителей.

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 33,3 тыс. человек Пограничники задержали граждан Германии и Турции, которых разыскивал Интерпол
Теги публикации: Львов, Государственная пограничная служба, Львовская область, нелегалы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Слава Україні": хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине
"Как нам не стыдно?": Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова
"Это победа": Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским (фото)
"Меня скрутили и хотели забрать флаг": Цимблюк на росТВ вывел из себя пропагандистов Кремля (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь