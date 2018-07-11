На Закарпатті прикордонники затримали 13 нелегальних мігрантів з В'єтнаму

Прикордонники затримали 13 громадян В'єтнаму в одному з населених пунктів Чопського району

На Закарпатті прикордонники затримали групу мігрантів, які готувалися до незаконного перетину кордону з Європейським союзом. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

У відомстві повідомили, що група нелегальних мігрантів з В'єтнаму була виявлена в одному з населених пунктів Чопського району. Українські прикордонники виявили та затримали 13 громадян В'єтнаму.

Зараз на місці події працює слідча група, тривають заходи по документуванню злочинної діяльності і встановленню кола осіб, що сприяли нелегалам у перетині кордону.

Нагадаємо, раніше у Львівській області на кордоні з Польщею співробітники Державної прикордонної служби України затримали групу нелегальних мігрантів, які мали намір незаконно потрапити в сусідню країну за межами пункту пропуску.