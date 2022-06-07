Госминистр Германии поддержала внесение Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Государственный министр культуры Германии Клаудия Рот планирует поддержать Одессу при подаче заявки на включение города в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она побывала в городе с двухдневным визитом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

По ее словам, украинский портовый город явно находится в экстренной ситуации, повсюду можно увидеть, как защищают от обстрелов памятники культуры.

"Мы хотим показать, что мы здесь. Мы хотим показать, что культура подвергается нападению", - сказала она журналистам.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко, в свою очередь, подарил немецкой коллеге две почтовые марки с "русским военным кораблем".

На одной украинский пограничник показывает средний палец российскому крейсеру "Москва". Вторая, появившаяся уже после того, как судно затонуло, называется "Русский военный корабль... ВСЁ!".

Напомним, министр культуры Италии Дарио Франческини в апреле провел разговор по видеосвязи с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Во время разговора министр предложил немедленно включить Одессу в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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