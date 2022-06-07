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Держміністр Німеччини підтримала внесення Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

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Одеса, Вівторок 07 червня 2022 05:36
Держміністр Німеччини підтримала внесення Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Фото: Клаудія Рот, міністр культури Німеччини (twitter.com/JuicyReviewz7)
Автор: Артур Родивилов

Державний міністр культури Німеччини Клаудія Рот планує підтримати Одесу при подачі заявки на включення міста в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вона побувала в місті з дводенним візитом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За її словами, українське портове місто явно знаходиться в екстреній ситуації, всюди можна побачити, як захищають від обстрілів пам'ятники культури.

"Ми хочемо показати, що ми тут. Ми хочемо показати, що культура піддається нападу", - сказала вона журналістам.

Міністр культури України Олександр Ткаченко, своєю чергою, подарував німецькій колезі дві поштові марки з "російським військовим кораблем".

На одній український прикордонник показує середній палець російському крейсеру"Москва". Друга, що з'явилася вже після того, як судно затонуло, називається "російський військовий корабель... ВСЕ!".

Нагадаємо, міністр культури Італії Даріо Франческіні у квітні провів розмову по відеозв'язку з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Під час розмови міністр запропонував негайно включити Одесу до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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