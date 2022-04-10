Одессу могут внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Фото: министр культуры Италии Дарио Франческини (flickr.com/actualitte)
Министр культуры Италии Дарио Франческини накануне провел разговор по видеосвязи с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Во время разговора министр предложил немедленно включить Одессу в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.
"Одесса - удивительный город, связанный с Италией многовековой общей историей, рискует быть разрушенным. Мы должны немедленно принять меры, чтобы объявить его объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО", - заявил министр культуры.
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