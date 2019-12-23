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Госказначейство меняет счета для уплаты налогов

Новости » Экономика     23.12.2019 - 14:21
Госказначейство меняет счета для уплаты налогов
Фото: касса в банке (Виталий Носач, РБК-Украина)

Новые счета вводятся с 1 января 2020 года

Государственная казначейская служба Украины информирует, что с 1 января 2020 года вводятся в действие счета для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местных бюджетов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, счета вводятся в действие в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в государственном секторе, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 31.12.2013 №1203 (с изменениями и дополнениями).

Полный перечень новых счетов:

"Реквизиты новых счетов можно получить в соответствующих органах, контролирующих взимание поступлений бюджета, и на вебстраницах главных управлений Казначейства в областях и г. Киеве", - добавили в Казначействе.

Напомним, что все банки Украины полностью завершили переход на международный стандарт номера банковского счета IBAN с 1 ноября 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, Государственная казначейская служба Украины с 1 октября изменила реквизиты счетов для зачисления налогов, сборов, и других платежей в государственный и местных бюджетов согласно стандарту IBAN.

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