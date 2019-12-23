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Держказначейство змінює рахунки для сплати податків

Новини » Економіка     23.12.2019 - 14:21
Держказначейство змінює рахунки для сплати податків
Фото: каса в банку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нові рахунку вводяться з 1 січня 2020 року

Державна казначейська служба України інформує, що з 1 січня 2020 року вводяться в дію рахунки для зарахування податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів. Про це повідомляється на сайті відомства.

Як зазначається в повідомленні, рахунки вводяться в дію відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 №1203 (із змінами та доповненнями).

Повний перелік нових рахунків:

"Реквізити нових рахунків можна отримати у відповідних органах, що контролюють справляння надходжень бюджету, та на вебсторінках головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві", - додали в Казначействі.

Нагадаємо, що усі банки України повністю завершили перехід на міжнародний стандарт номера банківського рахунка IBAN з 1 листопада 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Державна казначейська служба України з 1 жовтня змінила реквізити рахунків для зарахування податків, зборів, та інших платежів до державного і місцевих бюджетів відповідно до стандарту IBAN.

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