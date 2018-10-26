Госдолг Украины в сентябре сократился на 190 млн долларов

Фото: гривны (НБУ)

С начала года госдолг сократился на 1,65 млрд долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 сентября 2018 года составлял 2 112,77 млрд грн или 74,66 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

В течение сентября 2018 года сумма долга уменьшилась в долларовом эквиваленте на 190 млн долларов и на 3,9 млрд грн в гривневом.

По состоянию на 30 сентября внешний долг составлял 1 344,23 млрд грн или 47,50 млрд долларов, внутренний долг - 768,54 млрд грн или 27,16 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 1 827,46 млрд грн или 64,58 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 285,31 млрд грн или 10,08 млрд долларов.

Напомним, ранее и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что колебания курса на 1 гривну увеличивает госдолг более чем на 40 млрд грн.

Отметим, что по состоянию на 31 декабря 2017 года государственный долг Украины составил 76,31 млрд долларов. Таким образом, с начала года долг сократился на 1,65 млрд долларов.