Держборг України у вересні скоротився на 190 млн доларів

Фото: гривни (НБУ)

З початку року держборг скоротився на 1,65 млрд доларів

Державний та гарантований державою борг України станом на 30 вересня 2018 року становив 2 112,77 млрд грн або 74,66 млрд доларів. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів України.

Протягом вересня 2018 року сума боргу зменшилась у доларовому еквіваленті на 190 млн доларів і на 3,9 млрд грн у гривневому.

Станом на 30 вересня зовнішній борг становив 1 344,23 млрд грн або 47,50 млрд доларів; внутрішній борг - 768,54 млрд грн або 27,16 млрд доларів.

Державний борг України становив 1 827,46 млрд грн або 64,58 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 285,31 млрд грн або 10,08 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше в. о. міністра фінансів України Оксана Маркарова заявила, що коливання курсу на 1 гривню збільшує держборг більш ніж на 40 млрд грн.

Зазначимо, що станом на 31 грудня 2017 року державний борг України становив 76,31 млрд доларів. Таким чином, з початку року борг скоротився на 1,65 млрд доларів.