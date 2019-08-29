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Госдолг Украины за месяц вырос еще на 2 млрд долларов

Новости » Экономика    29.08.2019 - 13:07
Госдолг Украины за месяц вырос еще на 2 млрд долларов
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Долг растет в долларовом эквиваленте

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 июля 2019 года составил 2 066,92 млрд грн или 82,40 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение июля 2019 года сумма долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 35,65 млрд грн, а в долларовом эквиваленте выросла на 2,04 млрд долларов.

По состоянию на 31 июля внешний долг составил 1 246,01 млрд грн (60,28% от общей суммы долга) или 49,67 млрд долларов, внутренний долг - 820,92 млрд грн (39,72%) или 32,72 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 1 811,70 млрд грн (87,65% от общей суммы долга) или 72,22 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 255,22 млрд грн (12,35%) или 10,17 млрд долларов.

Напомним, Украина должна заплатить в третьем квартале 2019 года долги на сумму 133,81 млрд грн. Согласно обновленному графику Минфина, в июле-сентябре необходимо выплатить 74,41 млрд грн государственного внутреннего долга и 59,40 млрд грн внешнего долга.

Как сообщало РБК-Украина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2018 года составлял 2 168,63 млрд грн или 78,32 млрд долларов. По данным Минфина, в течение 2018 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 26,94 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долларов.

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