Лунин отправится с "Реалом" в предсезонный тур

Фото: Андрей Лунин (realmadrid.com)

Зидан будет готовиться к сезону с четырьмя вратарями

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин будет готовиться к сезону 2019/20 в составе мадридского "Реала". Об этом в Twitter информирует El partidazo de COPE.

Помимо Лунина из голкиперов в предсезонный тур по Северной Америке отправятся Тибо Куртуа, Кейлор Наваас и Люка Зидан.

"Реал" в рамках Международного кубка чемпионов проведет матчи против "Баварии" (21 июля), "Арсенала" (24 июля) и "Атлетико" (27 июля).

Отметим 30 июня официально истек срок арендного соглашения между мадридским клубом и "Леганес" по Лунина. С 1 июля наш голкипер снова официально считается игроком команды Зинедина Зидана.

Впрочем, его ближайшее будущее на "Сантьяго Бернабеу" пока остается неизвестным.

Напомним, главный тренер "Леганес" Маурисио Пеллегрино заявил, что хочет оставить в команде украинского вратаря Андрея Лунина.