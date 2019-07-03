ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лунин отправится с "Реалом" в предсезонный тур

Новости » Спорт    03.07.2019 - 16:23
Лунин отправится с "Реалом" в предсезонный тур
Фото: Андрей Лунин (realmadrid.com)

Зидан будет готовиться к сезону с четырьмя вратарями

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин будет готовиться к сезону 2019/20 в составе мадридского "Реала". Об этом в Twitter информирует El partidazo de COPE.

Помимо Лунина из голкиперов в предсезонный тур по Северной Америке отправятся Тибо Куртуа, Кейлор Наваас и Люка Зидан.

"Реал" в рамках Международного кубка чемпионов проведет матчи против "Баварии" (21 июля), "Арсенала" (24 июля) и "Атлетико" (27 июля).

Отметим 30 июня официально истек срок арендного соглашения между мадридским клубом и "Леганес" по Лунина. С 1 июля наш голкипер снова официально считается игроком команды Зинедина Зидана.

Впрочем, его ближайшее будущее на "Сантьяго Бернабеу" пока остается неизвестным.

Напомним, главный тренер "Леганес" Маурисио Пеллегрино заявил, что хочет оставить в команде украинского вратаря Андрея Лунина.

Коноплянка отсутствовал на первой предсезонной тренировке "Шальке" Зинченко догнал Ярмоленко по трансферной стоимости
Новости Украины РеалСборная УкраиныподготовкаАндрей Лунин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь