Держборг України за місяць зріс ще на 2 млрд доларів

Фото: колаж (РБК-Україна)

Борг зростає в доларовому еквіваленті

Державний і гарантований державою борг України станом на 31 липня 2019 року склав 2 066,92 млрд грн або 82,40 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, протягом липня 2019 року сума боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 35,65 млрд грн, а в доларовому еквіваленті зросла на 2,04 млрд доларів.

За станом на 31 липня зовнішній борг склав 1 246,01 млрд грн (60,28% від загальної суми боргу) або 49,67 млрд доларів, внутрішній борг - 820,92 млрд грн (39,72%) або 32,72 млрд доларів.

Державний борг України становив 1 811,70 млрд грн (87,65% від загальної суми боргу) або 72,22 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 255,22 млрд грн (12,35%) або 10,17 млрд доларів.

Нагадаємо, Україна повинна заплатити в третьому кварталі 2019 року борги на суму 133,81 млрд грн. Згідно з оновленим графіком Мінфіну, в липні-вересні необхідно виплатити 74,41 млрд грн державного внутрішнього боргу і 59,40 млрд грн зовнішнього боргу.

Як повідомляло РБК-Україна, державний та гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2018 року становив 2 168,63 млрд грн або 78,32 млрд доларів. За даними Мінфіну, протягом 2018 року сума боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 26,94 млрд грн та у доларовому еквіваленті на 2,02 млрд доларів.