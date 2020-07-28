Госдолг Украины за месяц вырос почти на 3 млрд долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 июня 2020 года составил 2 269,17 млрд грн или 85,01 млрд долларов. Долг резко вырос за счет внешних заимствований.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение июня 2020 года сумма долга Украины выросла в гривневом эквиваленте на 59,71 млрд грн (на 2,7%), а в долларовом эквиваленте долг увеличился на 2,89 млрд долларов (на 3,5%).

По состоянию на 30 июня внешний долг составил 1 364,38 млрд грн (60,13% от общей суммы долга) или 51,12 млрд долларов, внутренний долг - 904,79 млрд грн (39,87%) или 33,90 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 2 002,57 млрд грн (88,25% от общей суммы долга) или 75,02 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 266,6 млрд грн (11,75%) или 9,99 млрд долларов.

Отметим, Украина получила первый транш от МВФ на сумму 2,1 млрд долларов 12 июня.

Кроме того, 10 июня Европейская комиссия перечислила Украине 500 млн евро.

Как сообщало РБК-Украина, согласно прогнозу МВФ, внешний долг Украины вырастет в 2020 году до 93,0 млрд долларов (с 78,8 млрд долларов в 2019 году), отношение госдолга к ВВП увеличится до 65,4% (с 50,4% в 2019 году).