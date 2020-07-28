Держборг України за місяць виріс майже на 3 млрд доларів

Державний і гарантований державою борг України станом на 30 червня 2020 року склав 2 269,17 млрд грн або 85,01 млрд доларів. Борг різко зріс за рахунок зовнішніх запозичень.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, протягом червня 2020 року сума боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 59,71 млрд грн (на 2,7%), а в доларовому еквіваленті борг збільшився на 2,89 млрд доларів (на 3,5%).

Станом на 30 червня зовнішній борг склав 1 364,38 млрд грн (60,13% від загальної суми боргу) або 51,12 млрд доларів, внутрішній борг - 904,79 млрд грн (39,87%) або 33,90 млрд доларів.

Державний борг України становив 2 002,57 млрд грн (88,25% від загальної суми боргу) або 75,02 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 266,6 млрд грн (11,75%) або 9,99 млрд доларів.

Зазначимо, Україна отримала перший транш від МВФ на суму 2,1 млрд доларів 12 червня.

Крім того, 10 червня Європейська комісія перерахувала Україні 500 млн євро.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з прогнозом МВФ, зовнішній борг України зросте до 2020 року до 93,0 млрд доларів (з 78,8 млрд доларів в 2019 році), відношення держборгу до ВВП збільшиться до 65,4% (з 50,4% у 2019 році).