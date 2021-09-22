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Госдеятельность и иностранные спецслужбы. В Нацполиции назвали версии покушения на Шефира

Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители рассматривают три версии покушения на жизнь первого помощника президента Украины Владимира Зеленского. Это связывают с его госстатусом и причастностью иностранных спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Нацполиции.

"Три основные версии, которые рассматривает Нацполиция: это - связь с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства, и - с целью дестабилизации политической ситуации в нашем государстве, в том числе рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств", - рассказали в полиции

Напомним, сегодня, 22 сентября, произошло покушение на Сергея Шефира. Сам он не пострадал, но ранения получил его водитель.

Отметим, что сам Шефир прокомментировал покушение.

Все остальные подробности инцидента собрано в материале РБК-Украина.

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Сергей Шефир