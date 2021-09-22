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Держдіяльність та іноземні спецслужби. У Нацполіції назвали версії замаху на Шефіра

Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці розглядають три версії замаху на життя першого помічника президента України Володимира Зеленського. Це пов'язують з його держстатусом та причетністю іноземних спецслужб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Нацполіції.

"Три основні версії, які розглядає Нацполіція: це - у зв'язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави і - з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав" ,- розповіли в поліції.

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, сталося замах на Сергія Шефіра. Сам він не постраждав, але поранення отримав його водій.

Зазначимо, що сам Шефір прокоментував замах на нього.

Всі інші подробиці інциденту зібрано в матеріалі РБК-Україна.

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Сергій Шефір