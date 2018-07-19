В Госдепе США рассказали об итогах встречи Путина и Трампа

Госдеп рассматривает три предложения, которые касаются контактов бизнесменов, политологов и военных

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки (США) рассматривает три предложения по итогам встречи президента США Дональда Трампа с президентом Российской Федерации (РФ) Владимиром Путиным. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт, говорится на сайте Госдепа.

Так, по словам Нойерт, первое предложение заключается в создании рабочей группы высокого уровня, в которую должны выйти бизнесмены из обеих стран.

Вторым пунктом будет появление экспертного совета из политологов, действующих и бывших дипломатов и экс-военных.

Кроме того, предлагается проводить встречи Совета национальной безопасности США и Совета безопасности России.

Нойерт также отметила, что все эти предложения достаточно "скромные", однако назвала их хорошим началом.

​Напомним, ранее Дональд Трамп анонсировал, что после его встречи с главой России Владимиром Путиным последуют большие результаты.

Также Трамп заявлял, что встреча с Путиным прошла лучше, нежели с союзниками по Североатлантическому альянсу.

Ранее также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Трамп не пошел на уступки Путину в вопросах Крыма и войны на Донбассе.