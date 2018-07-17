Трамп: встреча с Путиным прошла лучше, чем с союзниками по НАТО

Президент США подчеркнул, что встреча с Путиным прошла лучше, однако "лживые медиа" об этом не сообщают

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его встреча с российском президентом Владимиром Путиным прошла лучше, чем с союзниками по НАТО. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

При этом Трамп отметил, что встреча с союзниками по альянсу "принесет много денег".

"У меня была отличная встреча с НАТО, которая принесет много денег, моя встреча с Владимиром Путиным из России прошла даже лучше. К сожалению, об этом не сообщается: лживые медиа сходят с ума!" – заявил глава США.

Напомним, Трамп заявил об усилении Североатлантического альянса, что, по словам американского лидера, "плохо для России".

Саммит глав США и России прошел 16 июля в Хельсинки. Издание Washington Post, ссылаясь на источники, сообщало что Трамп на саммите проигнорировал большинство подготовленных предложений с целью формирования жесткой позиции в отношении Путина. Отмечалось, что глава США на пресс-конференции сказал противоположное тому, что было запланировано.

По информации одного из источников издания, "все вокруг Трампа" призвали его занять жесткую позицию в отношении Путина.

Так, сенатор Конгресса США, представитель Республиканской партии Джон Маккейн раскритиковал пресс-конференцию президента США Дональда Трампа в Хельсинки (Финляндия), назвав ее одним из постыднейших выступлений.