Трамп анонсировал "большие результаты" от встречи с Путиным

Он заявил, что встреча с Путиным в итоге может оказаться более успешной, нежели с союзниками по НАТО

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что за его встречей с главой России Владимиром Путиным последуют большие результаты. Об этом американский президент написал в своем Twitter.

Трамп отметил, что они с Путиным отлично поладили и обсудили многие важные вопросы, несмотря на ожидания "ненавистников" увидеть в ходе встречи "боксерский поединок".

"Мы с Путиным обсудили многие важные вопросы на нашей состоявшейся ранее встрече. Мы хорошо ладили, что обеспокоило многих ненавистников, которые хотели увидеть боксерский поединок. Большие результаты придут!" - заявил глава США.

Он подчеркнул, что встреча с Путиным в конечном итоге может оказаться еще более успешной, нежели с партнерами по НАТО.

"Встреча НАТО в Брюсселе была признанным триумфом… но встреча с Россией может оказаться в конечном итоге еще более успешной. Из этой встречи выйдет много позитивных вещей", - добавил американский лидер.

Кроме того, Трамп сообщил, что РФ согласилась помочь в вопросе Северной Кореи.

"Россия согласилась помочь с Северной Кореей… Без спешки, санкции остаются! Большие выгоды и захватывающее будущее для Северной Кореи по окочании процесса", - написал он.

Напомним, ранее Трамп заявил, что встреча с Путиным прошла лучше, нежели с союзниками по Североатлантическому альянсу.

Стоит отметить, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Трамп не пошел на уступки Путину в вопросах Крыма и войны на Донбассе.