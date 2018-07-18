Трамп не пошел на уступки перед Путиным в вопросе Украины, - премьер Польши

Моравецкий подчеркнул, что также не видит угрозы для Польши после саммита

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита в Хельсинки не пошел на уступки перед главой России Владимиром Путиным в вопросе Украины. Об этом заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, передает издание "Польское радио".

Он подчеркнул, что не видит угрозы для Польши после встречи лидеров США и России.

"Я не увидел, чтобы президент Трамп пошел на уступки перед Россией по вопросу Крыма или войны в Украине", - сказал глава польского правительства.

Он добавил, что США является главным гарантом национальной безопасности Польши и ее партнером в сфере безопасности.

Следует подчеркнуть, что Моравецкий поддержал укрепление обороноспособности восточного фланга НАТО в связи с агрессивной политикой Российской Федерации.

Кроме того, он поддержал и критические замечания президента США по поводу энергетической политики некоторых стран Европейского союза, в частности Германии, которая, по словам Трампа, в связи с участием в строительстве газопровода "Северный поток-2" становится заложницей России.

Напомним, как сообщалось, президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин на встрече в Хельсинки обсудили ситуацию в Украине. По словам Путина, во время обсуждения стороны обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей.

"США могли бы более решительно настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу", - подчеркнул российский президент.

Кроме того, российский лидер заверил Трампа, что РФ готова сохранить транзит газа через Украину после строительства газопровода "Северный поток-2".