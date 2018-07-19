У Держдепі США розповіли про підсумки зустрічі Путіна і Трампа
Держдеп розглядає три пропозиції, які стосуються контактів бізнесменів, політологів і військових
Держдепартамент Сполучених Штатів Америки (США) розглядає три пропозиції за підсумками зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це повідомила офіційний представник відомства Хізер Нойєрт, йдеться на сайті Держдепу.
Так, за словами Нойєрт, перше речення полягає у створенні робочої групи високого рівня, в яку повинні вийти бізнесмени з обох країн.
Другим пунктом буде поява експертної ради з політологів, діючих та колишніх дипломатів та екс-військових.
Крім того, пропонується проводити зустрічі Ради національної безпеки США і Ради безпеки Росії.
Нойєрт також зазначила, що всі ці пропозиції достатньо "скромні", однак назвала їх гарним початком.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп анонсував, що після його зустрічі з главою Росії Володимиром Путіним настануть великі результати.
Також Трамп заявляв, що зустріч з Путіним пройшла краще, ніж з членами Північноатлантичного альянсу.
Раніше також премьер-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що Трамп не пішов на поступки Путіну в питаннях Криму і війни на Донбасі.