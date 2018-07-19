У Держдепі США розповіли про підсумки зустрічі Путіна і Трампа

Держдеп розглядає три пропозиції, які стосуються контактів бізнесменів, політологів і військових

Держдепартамент Сполучених Штатів Америки (США) розглядає три пропозиції за підсумками зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це повідомила офіційний представник відомства Хізер Нойєрт, йдеться на сайті Держдепу.

Так, за словами Нойєрт, перше речення полягає у створенні робочої групи високого рівня, в яку повинні вийти бізнесмени з обох країн.

Другим пунктом буде поява експертної ради з політологів, діючих та колишніх дипломатів та екс-військових.

Крім того, пропонується проводити зустрічі Ради національної безпеки США і Ради безпеки Росії.

Нойєрт також зазначила, що всі ці пропозиції достатньо "скромні", однак назвала їх гарним початком.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп анонсував, що після його зустрічі з главою Росії Володимиром Путіним настануть великі результати.

Також Трамп заявляв, що зустріч з Путіним пройшла краще, ніж з членами Північноатлантичного альянсу.

Раніше також премьер-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що Трамп не пішов на поступки Путіну в питаннях Криму і війни на Донбасі.