Госдепартамент США рекомендовал американцам отказаться от посещения Беларуси

Государственный департамент США включил Беларусь в список стран , которые американским гражданам не рекомендуется посещать. В качестве причин указан риск задержания из-за произвольного соблюдения законом белорусскими властями.

В рекомендации отмечается, что власти Беларуси задержали десятки тысяч человек, включая американских граждан, якобы за связь с оппозиционными партиями и участие в политических акциях. "Граждане США в местах демонстраций были арестованы. Некоторые из них стали жертвами преследования и / или жестокого обращения со стороны белорусских чиновников. Белорусские власти преследуют лиц, связанных с независимыми и зарубежными СМИ", - отмечается в сообщении.

В Госдепартаменте напомнили, что белорусские власти 23 мая принудили к посадке в Минске самолет компании Ryanair. "Чтобы арестовать оппозиционного журналиста, который был пассажиром", - уточнили в дипведомстве.

Также отмечается, что власти Беларуси "вводят в действие специальные ограничения для лиц с двойным американско-белорусским гражданством" и могут отказать в признании двойного гражданства США и Беларуси американским гражданам, в том числе отказать или отложить консульскую помощь США таким задержанным.