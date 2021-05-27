Держдепартамент США рекомендував американцям відмовитися від відвідування Білорусі

Державний департамент США включив Білорусь до списку країн, які американським громадянам не рекомендується відвідувати. В якості причин вказаний ризик затримання через довільне дотримання законом білоруською владою.
Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.
У Рекомендації наголошується, що влада Білорусі затримала десятки тисяч осіб, включаючи американських громадян, нібито за зв'язок з опозиційними партіями і участь у політичних акціях. "Громадяни США в місцях демонстрацій були заарештовані. Деякі з них стали жертвами переслідування та / або жорстокого поводження з боку білоруських чиновників. Білоруська влада переслідує осіб, пов'язаних з незалежними і закордонними ЗМІ", - наголошується в повідомленні.
У Держдепартаменті нагадали, що білоруська влада 23 травня примусила до посадки в Мінську літак компанії Ryanair. "Щоб заарештувати опозиційного журналіста, який був пасажиром", - уточнили в дипвідомстві.
Також наголошується, що влада Білорусі "вводять в дію спеціальні обмеження для осіб з подвійним американсько-білоруським громадянством" і можуть відмовити у визнанні подвійного громадянства США і Білорусі американським громадянам, у тому числі відмовити або відкласти консульську допомогу США таким затриманим.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера і засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.
Дії білоруської влади засудили шість членів Радбезу ООН - Естонія, Франція, Ірландія, Норвегія, Великобританія і США - засудили примусову посадку літака Ryanair в Мінську. Також вони назвали інцидент кричущою атакою на безпеку міжнародну цивільну авіацію та європейську безпеку.
Детальніше про інцидент з літаком Ryanair і його наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна "Мінський поворот. Чим Лукашенку загрожує історія з літаком Ryanair і чого побоюватися українцям".