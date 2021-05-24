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Госдепартамент США осудил задержание Протасевича в Минске

Автор: Наталья Скороход

Госдепартамент США выразил обеспокоенность по поводу задержания в Минске основателя Nexta Романа Протасевича. Также там осудили принудительную посадку самолета Ryanair в Беларуси.

Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

Ryanair

Как известно, в Минске задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет Ryanair, в котором он находился на борту, вынудили сделать посадку в Минске.

Ранее сообщалось, что белорусская сторона угрожала экипажу самолета Ryanair уничтожением, если он не совершит посадку в Минске. Для этого были задействованы ВВС Беларуси.

Также мы писали о реакции НАТО на инцидент. Там заявили, что ситуация должна быть расследована на международном уровне.

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