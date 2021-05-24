Держдепартамент США засудив затримання Протасевича в Мінську

Держдепартамент США висловив стурбованість з приводу затримання в Мінську засновника Nexta Романа Протасевича . Також там засудили примусову посадку літака Ryanair в Білорусі.

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США .

Як відомо, у Мінську затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак Ryanair, в якому він знаходився на борту, змусили зробити посадку в Мінську.

Раніше повідомлялося, що білоруська сторона погрожувала екіпажу літака Ryanair знищенням, якщо він не зробить посадку в Мінську. Для цього залучили ВПС Білорусі.

Також ми писали про реакцію НАТО на інцидент. Там заявили, що ситуація має бути розслідувано на міжнародному рівні.