RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Держдепартамент США засудив затримання Протасевича в Мінську

Автор: Наталья Скороход

Держдепартамент США висловив стурбованість з приводу затримання в Мінську засновника Nexta Романа Протасевича. Також там засудили примусову посадку літака Ryanair в Білорусі.

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.

Ryanair

Як відомо, у Мінську затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак Ryanair, в якому він знаходився на борту, змусили зробити посадку в Мінську.

Раніше повідомлялося, що білоруська сторона погрожувала екіпажу літака Ryanair знищенням, якщо він не зробить посадку в Мінську. Для цього залучили ВПС Білорусі.

Також ми писали про реакцію НАТО на інцидент. Там заявили, що ситуація має бути розслідувано на міжнародному рівні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Білорусь