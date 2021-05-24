Госдепартамент США осудил задержание Протасевича в Минске
Госдепартамент США выразил обеспокоенность по поводу задержания в Минске основателя Nexta Романа Протасевича. Также там осудили принудительную посадку самолета Ryanair в Беларуси.
Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.
В сообщении говориться, что США решительно осуждают принудительное изменение направления полета между двумя странами-членами ЕС и арест журналиста Романа Пратасевича в Минске.
"Мы требуем его немедленного освобождения. Этот шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизнь более 120 пассажиров, в том числе граждан США", - говорится в сообщении.
Также в Госдепартаменте США отмечают, что причастность белорусских служб безопасности и использовании белорусских военных самолетов для сопровождения самолета Ryanair вызывают серьезную обеспокоенность и требуют полного расследования.
"Мы тесно координируем нашу реакцию с нашими партнерами, включая ЕС, а также официальных лиц Литвы и Греции. Учитывая признаки того, что вынужденная посадка была основана на ложных предлогах, мы поддерживаем скорейшее заседание Совета Международной организации гражданской авиации для рассмотрения этих событий", - говорится в сообщении.
В США отметили, что независимые СМИ являются важной опорой верховенства закона и жизненно важным компонентом демократического общества. Поэтому США осуждает произвольные задержания журналистов режимом Лукашенко.
"Мы поддерживаем белорусский народ в его стремлении к свободному, демократическому и процветающему будущему и поддерживаем его призыв к режиму уважать права человека и основные свободы", - подытодили в Госдепартаменте США.
Как известно, в Минске задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет Ryanair, в котором он находился на борту, вынудили сделать посадку в Минске.
Ранее сообщалось, что белорусская сторона угрожала экипажу самолета Ryanair уничтожением, если он не совершит посадку в Минске. Для этого были задействованы ВВС Беларуси.
Также мы писали о реакции НАТО на инцидент. Там заявили, что ситуация должна быть расследована на международном уровне.