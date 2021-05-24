Госдепартамент США осудил задержание Протасевича в Минске

Госдепартамент США выразил обеспокоенность по поводу задержания в Минске основателя Nexta Романа Протасевича . Также там осудили принудительную посадку самолета Ryanair в Беларуси.

Об этом говорится на сайте Госдепартамента США .

В сообщении говориться, что США решительно осуждают принудительное изменение направления полета между двумя странами-членами ЕС и арест журналиста Романа Пратасевича в Минске.

" Мы требуем его немедленного освобождения. Этот шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизнь более 120 пассажиров, в том числе граждан США", - говорится в сообщении.

Также в Госдепартаменте США отмечают, что причастность белорусских служб безопасности и использовании белорусских военных самолетов для сопровождения самолета Ryanair вызывают серьезную обеспокоенность и требуют полного расследования.

"Мы тесно координируем нашу реакцию с нашими партнерами, включая ЕС, а также официальных лиц Литвы и Греции. Учитывая признаки того, что вынужденная посадка была основана на ложных предлогах, мы поддерживаем скорейшее заседание Совета Международной организации гражданской авиации для рассмотрения этих событий", - говорится в сообщении.

В США отметили, что независимые СМИ являются важной опорой верховенства закона и жизненно важным компонентом демократического общества. Поэтому США осуждает произвольные задержания журналистов режимом Лукашенко.