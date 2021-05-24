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Держдепартамент США засудив затримання Протасевича в Мінську

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США, Понеділок 24 травня 2021 03:44
Держдепартамент США засудив затримання Протасевича в Мінську Фото: засновник Nexta Роман Протасевич (t.me/nexta_tv)
Автор: Наталья Скороход

Держдепартамент США висловив стурбованість з приводу затримання в Мінську засновника Nexta Романа Протасевича. Також там засудили примусову посадку літака Ryanair в Білорусі.

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.

У повідомленні говориться, що США рішуче засуджують примусову зміну напрямку польоту між двома країнами-членами ЄС і арешт журналіста Романа Пратасевича в Мінську.

"Ми вимагаємо його негайного звільнення. Цей шокуючий акт, вчинений режимом Лукашенка, поставив під загрозу життя понад 120 пасажирів, у тому числі громадян США", - йдеться в повідомленні.

Також у Держдепартаменті США зазначають, що причетність білоруських служб безпеки і використанні білоруських військових літаків для супроводу літака Ryanair викликають серйозну стурбованість і вимагають повного розслідування.

"Ми тісно координуємо нашу реакцію з нашими партнерами, включаючи ЄС, а також офіційних осіб Литви та Греції. Враховуючи ознаки того, що вимушена посадка була заснована на помилкових приводах, ми підтримуємо якнайшвидше засідання Ради Міжнародної організації цивільної авіації для розгляду цих подій", - йдеться в повідомленні.

У США зазначили, що незалежні ЗМІ є важливою опорою верховенства закону і життєво важливим компонентом демократичного суспільства. Тому США засуджує довільні затримання журналістів режимом Лукашенка.

"Ми підтримуємо білоруський народ в його прагненні до вільного, демократичного і процвітаючого майбутнього і підтримуємо його заклик до режиму поважати права людини і основні свободи", - підсумували в Держдепартаменті США.

Як відомо, у Мінську затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак Ryanair, в якому він знаходився на борту, змусили зробити посадку в Мінську.

Раніше повідомлялося, що білоруська сторона погрожувала екіпажу літака Ryanair знищенням, якщо він не зробить посадку в Мінську. Для цього залучили ВПС Білорусі.

Також ми писали про реакцію НАТО на інцидент. Там заявили, що ситуація має бути розслідувано на міжнародному рівні.

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