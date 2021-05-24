Держдепартамент США засудив затримання Протасевича в Мінську

Держдепартамент США висловив стурбованість з приводу затримання в Мінську засновника Nexta Романа Протасевича . Також там засудили примусову посадку літака Ryanair в Білорусі.

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США .

У повідомленні говориться, що США рішуче засуджують примусову зміну напрямку польоту між двома країнами-членами ЄС і арешт журналіста Романа Пратасевича в Мінську.

" Ми вимагаємо його негайного звільнення. Цей шокуючий акт, вчинений режимом Лукашенка, поставив під загрозу життя понад 120 пасажирів, у тому числі громадян США", - йдеться в повідомленні.

Також у Держдепартаменті США зазначають, що причетність білоруських служб безпеки і використанні білоруських військових літаків для супроводу літака Ryanair викликають серйозну стурбованість і вимагають повного розслідування.

"Ми тісно координуємо нашу реакцію з нашими партнерами, включаючи ЄС, а також офіційних осіб Литви та Греції. Враховуючи ознаки того, що вимушена посадка була заснована на помилкових приводах, ми підтримуємо якнайшвидше засідання Ради Міжнародної організації цивільної авіації для розгляду цих подій", - йдеться в повідомленні.

У США зазначили, що незалежні ЗМІ є важливою опорою верховенства закону і життєво важливим компонентом демократичного суспільства. Тому США засуджує довільні затримання журналістів режимом Лукашенка.