Держдепартамент США засудив затримання Протасевича в Мінську
Держдепартамент США висловив стурбованість з приводу затримання в Мінську засновника Nexta Романа Протасевича. Також там засудили примусову посадку літака Ryanair в Білорусі.
Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.
У повідомленні говориться, що США рішуче засуджують примусову зміну напрямку польоту між двома країнами-членами ЄС і арешт журналіста Романа Пратасевича в Мінську.
"Ми вимагаємо його негайного звільнення. Цей шокуючий акт, вчинений режимом Лукашенка, поставив під загрозу життя понад 120 пасажирів, у тому числі громадян США", - йдеться в повідомленні.
Також у Держдепартаменті США зазначають, що причетність білоруських служб безпеки і використанні білоруських військових літаків для супроводу літака Ryanair викликають серйозну стурбованість і вимагають повного розслідування.
"Ми тісно координуємо нашу реакцію з нашими партнерами, включаючи ЄС, а також офіційних осіб Литви та Греції. Враховуючи ознаки того, що вимушена посадка була заснована на помилкових приводах, ми підтримуємо якнайшвидше засідання Ради Міжнародної організації цивільної авіації для розгляду цих подій", - йдеться в повідомленні.
У США зазначили, що незалежні ЗМІ є важливою опорою верховенства закону і життєво важливим компонентом демократичного суспільства. Тому США засуджує довільні затримання журналістів режимом Лукашенка.
"Ми підтримуємо білоруський народ в його прагненні до вільного, демократичного і процвітаючого майбутнього і підтримуємо його заклик до режиму поважати права людини і основні свободи", - підсумували в Держдепартаменті США.
Як відомо, у Мінську затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак Ryanair, в якому він знаходився на борту, змусили зробити посадку в Мінську.
Раніше повідомлялося, що білоруська сторона погрожувала екіпажу літака Ryanair знищенням, якщо він не зробить посадку в Мінську. Для цього залучили ВПС Білорусі.
Також ми писали про реакцію НАТО на інцидент. Там заявили, що ситуація має бути розслідувано на міжнародному рівні.