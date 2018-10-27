Госдеп может усилить органичения против Саудовской Аравии и-за убийства журналиста Хашкаджи

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Санкции будут вводиться Госдепом США по мере прояснения ситуации

Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис сообщил, что Государственный департамент готов усилять меры в отношении Саудовской Аравии после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

По словам Мэттиса, госсекретарь США Майк Помпео уже аннулировал несколько виз у подданых Саудовской Аравии.

"Наш государственный секретарь будет принимать дополнительные меры по мере прояснения ситуации", - уточнил министр обороны США.

Напомним, в рамках расследования дела об убийстве журналиста Хашкаджи, которое произошло в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция), завершен допрос 38 сотрудников дипмиссии.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за совместный ответ Европейского союза на дело журналиста Джемаля Хашкаджи, однако подтвердила, что ФРГ не будет поставлять оружие Саудовской Аравии до полного прояснения всех обстоятельств гибели саудовского журналиста.

Кроме того, Европарламент выступает за введение европейского эмбарго на поставки вооружений Саудовской Аравии после убийства саудовского журналиста Хашкаджи. Депутаты решительно осудили убийство журналиста, констатировав, что это преступление, по всей видимости, было совершено не без ведома наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана.

Саудовский принц Мохаммед Бин Салман назвал убийство Джамаля Хашкаджи "ужасным" и сказал, что он всех виновников "привлечет к ответственности".