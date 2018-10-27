Держдеп може посилити заходи проти Саудівської Аравії через вбивство журналіста Хашкаджі

Фото - Джамаль Хашкаджі (скріншот відео)

Санкції будуть вводитися Держдепом США по мірі прояснення ситуації

Міністр оборони Сполучених Штатів Джеймс Меттіс повідомив, що Державний департамент готовий посилити заходи щодо Саудівської Аравії після вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

За словами Меттіса, держсекретар США Майк Помпео вже анулював кілька віз у підданих Саудівської Аравії.

"Наш державний секретар буде ухвалювати додаткові заходи по мірі прояснення ситуації", - уточнив міністр оборони США.

Нагадаємо, в рамках розслідування справи про вбивство журналіста Хашкаджі, яке відбулося у генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі (Туреччина), завершено допит 38 співробітників дипмісії.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила за спільну відповідь Європейського союзу на справу журналіста Хашкаджі, однак підтвердила, що ФРН не буде поставляти зброю Саудівської Аравії до повного з'ясування всіх обставин загибелі саудівського журналіста.

Крім того, Європарламент виступає за введення європейського ембарго на поставки озброєнь Саудівській Аравії після вбивства саудівського журналіста Хашкаджи. Депутати рішуче засудили вбивство журналіста, констатувавши, що це злочин, швидше за все, було здійснено не без відома наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бен Салмана.

Саудівський принц Мохаммед Бін Салман назвав вбивство Хашкаджі "жахливим" і сказав, що він всіх винуватців "притягне до відповідальності".