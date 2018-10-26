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ФРГ приостановит поставку оружия Саудовской Аравии из-за убийства журналиста

Новости » Политика    26.10.2018 - 21:12
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

Меркель выступила за совместный ответ Европейского союза на дело Хашкаджи

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за совместный ответ Европейского союза на дело журналиста Джемаля Хашкаджи, однако подтвердила, что ФРГ не будет поставлять оружие Саудовской Аравии до полного прояснения всех обстоятельств гибели саудовского журналиста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечается, Германия и Франция по-разному относятся к вопросу об эмбарго на поставки вооружений Саудовской Аравии. Президент Франции Эммануэль Макрон, в ходе визита в Братиславу в пятницу, 26 октября, назвал призывы Германии к прекращению поставок оружия "чистой демагогией".

"Поставки вооружений Саудовскому королевству не имеют ничего общего с делом Хашкаджи. Нельзя все валить в одну кучу. Если понадобятся санкции, то нужно будет найти европейский ответ, однако не раньше, чем станут известны все факты", - сказал Макрон.

Напомним, Европарламент выступает за введение европейского эмбарго на поставки вооружений Саудовской Аравии после убийства саудовского журналиста Джемаля Хашкаджи. Депутаты решительно осудили убийство журналиста, констатировав, что это преступление, по всей видимости, было совершено не без ведома наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана.

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Новости Украины Саудовская АравияАнгела Меркель
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