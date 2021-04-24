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Госдеп США вызвал временного поверенного в делах России

Автор: Анастасия Рокитна

В Государственный департамент США вызвали временного поверенного в делах РФ. Его вызвали из-за последних событий в Чехии и дестабилизирующих действий России.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро Госдепа по делам Европы и Евразии.

Госдепартамент США выразил глубокую обеспокоенность в связи с решением РФ закрыть три района Черного моря для иностранных кораблей и судов.

"Сегодня Государственный департамент вызвал временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить беспокойство дестабилизирующими действиями, которые Россия продолжает совершать в рамках евроатлантического пространства, в частности на территории стран Альянса (НАТО, - ред.) и продемонстрировать нашу полную поддержку Республике Чехия", - говорится в сообщении.

Отметим, Пентагон считает, что рано делать выводы относительно отвода российских войск от Украины.

РБК-Украина писало, что в Администрации президента США Джо Байдена считают, что санкции против России привели к снижению напряженности между странами и к тому, что Россия отводит войска от украинских границ.

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