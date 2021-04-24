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У Байдена считают, что санкции США привели к снижению напряженности между Украиной и РФ

Новина українською → США, Суббота 24 апреля 2021 04:52
У Байдена считают, что санкции США привели к снижению напряженности между Украиной и РФ Фото: санкции США против РФ помогли (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В администрации президента США Джо Байдена считают, что санкции против России работают и близки к цели. Они привели к снижению напряженности между странами и к тому, что Россия отводит войска от украинских границ.

Об этом заявил ведущий международный представитель Белого дома. экономический помощник Далип Сингх, сообщает Reuters.

По его словам, результаты санкций довольно близки к тому, чего надеялись добиться в США от России.

"Наше намерение состояло в том, чтобы действовать соразмерно и быть нацеленными в нашем подходе, а также показать, что у нас есть возможность понести гораздо более высокие издержки, если Россия продолжит или усилит свое поведение", - сказал Сингх.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена ввела широкие санкции в отношении России, чтобы наказать Москву за издевательства над Украиной, а также вмешательство в прошлогодние выборы в США, кибер-взломы и другие предполагаемые действия. До того, как вводить санкции, Байден сообщил о своих намерениях по телефону Владимиру Путину.

Напомним, в Минобороны России заявили, что приняли решение об отведении войск от границ с Украиной. Там это объяснили тем, что учения на границе окончились.

Ранее сообщалось, что российские корабли возвращаются на базу в Севастополь. Об этом пишут российские СМИ.

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