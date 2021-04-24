У Байдена считают, что санкции США привели к снижению напряженности между Украиной и РФ

В администрации президента США Джо Байдена считают, что санкции против России работают и близки к цели. Они привели к снижению напряженности между странами и к тому, что Россия отводит войска от украинских границ .

По его словам, результаты санкций довольно близки к тому, чего надеялись добиться в США от России.

"Наше намерение состояло в том, чтобы действовать соразмерно и быть нацеленными в нашем подходе, а также показать, что у нас есть возможность понести гораздо более высокие издержки, если Россия продолжит или усилит свое поведение", - сказал Сингх.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена ввела широкие санкции в отношении России, чтобы наказать Москву за издевательства над Украиной, а также вмешательство в прошлогодние выборы в США, кибер-взломы и другие предполагаемые действия. До того, как вводить санкции, Байден сообщил о своих намерениях по телефону Владимиру Путину.