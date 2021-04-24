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Рано делать выводы по отводу российских войск от Украины, - Пентагон

Новина українською → Суббота 24 апреля 2021 08:45
Рано делать выводы по отводу российских войск от Украины, - Пентагон Фото: в Пентагоне не спешат делать выводы по отводу войск РФ (wikimedia.by/Touch.Of.Light)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты наблюдают, как Россия отводит войска от границы с Украиной. Однако в Пентагоне не спешат делать выводы относительно серьезности намерений Москвы.

Об этом пишет " Голос Америки"со ссылкой на чиновника Пентагона.

Он отметил, что самого лишь объявления о передислокации российских войск "недостаточно, чтобы нас заверить".

"Еще слишком рано говорить, какие именно силы выводятся, и какое именно вооружение, похоже, там все еще остается. Но я могу просто сказать вам, что мы очень внимательно следим за этим", - сказал чиновник.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что концентрация войск России на украинской границе даже больше, чем в 2014 году.

РБК-Украина писало, что в Администрации президента США Джо Байдена считают, что санкции против России привели к снижению напряженности между странами и к тому, что Россия отводит войска от украинских границ.

Напомним, накануне министр обороны России Сергей Шойгу объявил об отводе войск из оккупированного Крыма и восточной границы Украины. По разным оценкам, Россия стянула от 100 до 150 тысяч военных к границе.

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