Рано делать выводы по отводу российских войск от Украины, - Пентагон

Фото: в Пентагоне не спешат делать выводы по отводу войск РФ (wikimedia.by/Touch.Of.Light)

Соединенные Штаты наблюдают, как Россия отводит войска от границы с Украиной. Однако в Пентагоне не спешат делать выводы относительно серьезности намерений Москвы.

Об этом пишет " Голос Америки"со ссылкой на чиновника Пентагона.

Он отметил, что самого лишь объявления о передислокации российских войск "недостаточно, чтобы нас заверить". "Еще слишком рано говорить, какие именно силы выводятся, и какое именно вооружение, похоже, там все еще остается. Но я могу просто сказать вам, что мы очень внимательно следим за этим", - сказал чиновник.