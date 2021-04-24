Держдеп США викликав тимчасового повіреного в справах Росії

До Державного департаменту США викликали тимчасового повіреного у справах РФ. Його викликали через останні події у Чехії та дестабілізуючі дії Росії.
Держдепартамент США висловив глибоку стурбованість у зв'язку з рішенням РФ закрити три райони Чорного моря для іноземних кораблів та суден.
"Сьогодні Державний департамент викликав тимчасового повіреного у справах РФ, щоб висловити занепокоєння дестабілізуючими діями, які Росія продовжує чинити в межах євроатлантичного простору, зокрема на території країн Альянсу (НАТО, - ред.) та продемонструвати нашу повну підтримку Республіці Чехія", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, Пентагон вважає, що зарано робити висновки щодо відведення російських військ від України.
РБК-Україна писало, що в Адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що санкції проти Росії призвели до зниження напруженості між країнами і до того, що Росія відводить війська від українських кордонів.