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Держдеп США викликав тимчасового повіреного в справах Росії

Автор: Анастасія Рокитна

До Державного департаменту США викликали тимчасового повіреного у справах РФ. Його викликали через останні події у Чехії та дестабілізуючі дії Росії.

Про це повідомляє прес-служба Бюро Держдепу у справах Європи та Євразії.

Держдепартамент США висловив глибоку стурбованість у зв'язку з рішенням РФ закрити три райони Чорного моря для іноземних кораблів та суден.

"Сьогодні Державний департамент викликав тимчасового повіреного у справах РФ, щоб висловити занепокоєння дестабілізуючими діями, які Росія продовжує чинити в межах євроатлантичного простору, зокрема на території країн Альянсу (НАТО, - ред.) та продемонструвати нашу повну підтримку Республіці Чехія", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Пентагон вважає, що зарано робити висновки щодо відведення російських військ від України.

РБК-Україна писало, що в Адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що санкції проти Росії призвели до зниження напруженості між країнами і до того, що Росія відводить війська від українських кордонів.

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