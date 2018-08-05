Госдеп США вызвал поверенного в делах РФ по поводу использования соцсетей для пропаганды

Временного поверенного по делам России в США Дмитрия Жирнова вызвали в Госдеп для объяснений по поводу вмешательства во внутренние дела США

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки (США) вызвал временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова для предоставления объяснений. Об этом в Twitter в воскресенье, 5 августа, сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Ноєрт.

По ее словам, разговор будет касаться вмешательство России во внутренние дела США. В частности, это пропаганда насилия и раздора в Америке через использование социальных сетей.

"Помощник государственного секретаря Митчелл вызвал поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ на попытки Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раздора в США - мы не потерпим этого агрессивного вмешательства", - написала представитель Госдепа.

Напомним, 5 августа президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация и Китай вмешиваются в дела США. Также Трамп предположил, что возможно это также делает Северная Корея (КНДР).

Ранее главные помощники Трампа заявили, что Россия пытается вмешаться в предстоящие выборы в США.