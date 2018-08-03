У США вважають, що РФ намагається втрутитися в майбутні вибори в США

Новини Політика 03.08.2018 - 00:59
Фото: США (pixabаy)
Фото: США (pixabаy)

Помічники Трампа вважають, що Росія намагається втрутитися в майбутні вибори

Головні помічники президента США Дональда Трампа заявили, що Росія намагається втрутитися в майбутні вибори в США. Про це заявив директор Національної розвідки США Ден Коутс під час брифінгу, передає Reuters.

Команда національної безпеки Трампа, в тому числі директор розвідки Ден Куатс і радник з національної безпеки Джон Болтон відзначили, що докладаються значні зусилля для захисту цілісності виборів.

"Ми визнаємо загрозу, вона реальна, вона триває, і ми робимо все можливе, щоб провести законні вибори. Це триває, з наміром ... підривати наші демократичні цінності", - сказав Куатс.

За його словами, в Росії є багато способів вплинути на вибори - через ЗМІ, соціальні мережі, ботів, найманих акторів.

Крім того, директор ФБР Крістофер Рей додав, що ФБР відкрила розслідування щодо втручання в американські вибори.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп у середу закликав генерального прокурора Джеффа Сешнса припинити кримінальне провадження щодо втручання Росії у президентські вибори в 2016 році.

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Теги:  Володимир Путін,  Російська Федерація,  Сполучені Штати Америки,  выборы,  Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС