У США вважають, що РФ намагається втрутитися в майбутні вибори в США

Помічники Трампа вважають, що Росія намагається втрутитися в майбутні вибори

Головні помічники президента США Дональда Трампа заявили, що Росія намагається втрутитися в майбутні вибори в США. Про це заявив директор Національної розвідки США Ден Коутс під час брифінгу, передає Reuters.

Команда національної безпеки Трампа, в тому числі директор розвідки Ден Куатс і радник з національної безпеки Джон Болтон відзначили, що докладаються значні зусилля для захисту цілісності виборів.

"Ми визнаємо загрозу, вона реальна, вона триває, і ми робимо все можливе, щоб провести законні вибори. Це триває, з наміром ... підривати наші демократичні цінності", - сказав Куатс.

За його словами, в Росії є багато способів вплинути на вибори - через ЗМІ, соціальні мережі, ботів, найманих акторів.

Крім того, директор ФБР Крістофер Рей додав, що ФБР відкрила розслідування щодо втручання в американські вибори.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп у середу закликав генерального прокурора Джеффа Сешнса припинити кримінальне провадження щодо втручання Росії у президентські вибори в 2016 році.