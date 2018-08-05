Держдеп США викликав повіреного у справах РФ з приводу використання соцмереж для пропаганди

Тимчасового повіреного у справах Росії в США Дмитра Жирнова викликали у Держдеп для пояснень щодо втручання у внутрішні справи США

Державний департамент Сполучених Штатів Америки (США) викликав тимчасового повіреного у справах Росії в США Дмитра Жирнова для надання пояснень. Про це у Twitter в неділю, 5 серпня, повідомила офіційний представник Держдепу Хізер Ноєрт.

За її словами, розмова стосуватиметься втручання Росії у внутрішні справи США. Зокрема, це пропаганда насильства і розбрату в Америці через використання соціальних мереж.

"Помічник державного секретаря Мітчелл викликав повіреного у справах Росії Жирнова, щоб отримати відповідь на спроби Кремля використовувати облікові записи в соціальних мережах для пропаганди насильства і розбрату в США - ми не потерпимо цього агресивного втручання", - написала представник Держдепу.

Нагадаємо, 5 серпня раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Російська Федерація і Китай втручаються в справи США. Також Трамп припустив, що можливо це робить також Північна Корея (КНДР).

Раніше головні помічники Трампа заявили, що Росія намагається втрутитися в майбутні вибори в США.