Трамп назвав країни, які втручаються в справи США
За словами американського лідера, це Росія, Китай і, можливо, КНДР
Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що Російська Федерація (РФ), Китай і, можливо, Північна Корея (КНДР) втручаються в справи США. Про це Трамп заявив під час промови в американському штаті Огайо, передає NBC.
Так, за словами американського президента, число подібних дій може зрости через економічне зростання країни.
"Ми повинні зупинити втручання і всіх тих, хто атакує нас. І їх багато. Тут і Росія, і Китай. У нас все добре з Північною Кореєю, але і вони ймовірно роблять теж саме", - заявив Трамп.
Нагадаємо, раніше головні помічники президента США Дональда Трампа заявили, що Росія намагається втрутитися в майбутні вибори в США.
Як зазначалося, у Росії є багато способів вплинути на вибори - через ЗМІ, соціальні мережі, ботів, найманих акторів.
Раніше Дональд Трамп закликав генерального прокурора Джеффа Сешнса припинити кримінальну розгляд з приводу втручання Росії у президентські вибори в 2016 році. зокрема, Трамп заявив, що це розслідування плямує США.
Також президент США заявляв про наявність конфлікту інтересів у спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує російське втручання президентські вибори в 2016 році. Трамп вважає, що Мюллер призначає в свою команду "злих демократів", які працювали на Хілларі Клінтон і Барака Обаму.