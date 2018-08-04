Держдеп схвалив продаж бойових вертольотів для Латвії на суму в 200 млн доларів

Латвія купить у США чотири бойових вертольоти UH-60M Black Hawk

Держдепартамент США видав Латвії дозвіл на покупку чотирьох військових вертольотів. Про це повідомляє Defence News.

Загальна сума угоди становить 200 млн доларів.

Разом з вертольотами, Латвія закуповує запасні двигуни, інфрачервоні локатори Talon Forward Infrared Radion, а також обладнання для навчання персоналу і наземного обслуговування.

"Цей продаж буде підтримувати зовнішню політику і національну безпеку США. Це надасть допомогу в модернізації збройних сил країни, а також формування структури безпеки в рамках взаємодії сил НАТО", - повідомили в держдепартаменті.

Також дану поставку повинен затвердити конгрес США, після чого відбудуться детальні переговори обох сторін.

Нагадаємо, США відправлять в Україну бойові катери для контролю морського простору. Посол України в США повідомив, що "активно готується відправка бойових катерів в Україну, тому що ми маємо великі питання по контролю морського простору".