ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Госдеп США выразил претензии к прозрачности бюджетно-налоговой сферы Украины

Новости » Экономика    19.08.2019 - 15:02
Госдеп США выразил претензии к прозрачности бюджетно-налоговой сферы Украины
Фото: Госдеп США (cnet.com)

Украина оказалась в списке проблемных стран

Украина попала в список 67 стран, в которые, по оценкам Государственного департамента США, в 2019 году не соответствовали минимальным требованиям прозрачности в бюджетно-налоговой сфере. Об этом говорится в докладе Госдепа США, в котором оценивались 140 стран.

По оценкам Госдепа, в течение последнего года 13 из этих 67 правительств достигли значительного прогресса в выполнении минимальных требований прозрачности в бюджетно-налоговой сфере. Украина в это число не попала.

Как отмечается в докладе, правительство Украины сделало свой бюджет и информацию о долговых обязательствах широко и легко доступными для широкой общественности, в том числе в Интернете, а бюджетные документы давали в основном полную картину запланированных правительством расходов и доходов.

Однако не все отчисления и доходы от государственных предприятий были отражены в общедоступных документах, хотя аудит важных государственных предприятий улучшился, отметили в Госдепе. В частности существуют внебюджетные счета, в том числе три фонда социального страхования, которые не подлежали надлежащему аудиту и надзору.

Кроме того, правительство Украины объявило о своем намерении перейти на международные стандарты бухгалтерского учета для бюджета, но еще не завершило процесс.

"Процесс выдачи лицензий и контрактов на добычу природных ресурсов определен законом и претерпел некоторые позитивные изменения в нормативно-правовой базе, но по-прежнему требует полномасштабного законодательного пересмотра, чтобы искоренить постоянную коррупцию", - говорится в докладе.

Госдеп рекомендует Украине предпринять следующие шаги для повышения прозрачности:

  • детализировать транзакции между государственным предприятиям и государственным бюджетом,
  • обеспечить надлежащий аудит и контроль всех внебюджетных счетов,
  • внедрить международные стандарты бухгалтерского учета.
  • обеспечить соблюдение законов и нормативных актов для договоров и лицензирования при добыче природных ресурсов.

Напомним в 2019 году в Украине вступил в силу закон о трехлетнем бюджетном планировании. Документ предусматривает составление Бюджетной декларации как документа стратегического планирования, который будет определять основные принципы бюджетной политики на среднесрочный период.

Как сообщало РБК-Украина, Счетная палата за 2018 год выявила нарушения в бюджетной сфере на 17 млрд грн.

Налоговая намерена взыскать с "Укрнафты" полмиллиарда долга Киевлянин заплатил миллиард налога на доходы
Новости Украины бюджетГосдепНалоги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь