Госдеп США выразил претензии к прозрачности бюджетно-налоговой сферы Украины

Фото: Госдеп США (cnet.com)

Украина оказалась в списке проблемных стран

Украина попала в список 67 стран, в которые, по оценкам Государственного департамента США, в 2019 году не соответствовали минимальным требованиям прозрачности в бюджетно-налоговой сфере. Об этом говорится в докладе Госдепа США, в котором оценивались 140 стран.

По оценкам Госдепа, в течение последнего года 13 из этих 67 правительств достигли значительного прогресса в выполнении минимальных требований прозрачности в бюджетно-налоговой сфере. Украина в это число не попала.

Как отмечается в докладе, правительство Украины сделало свой бюджет и информацию о долговых обязательствах широко и легко доступными для широкой общественности, в том числе в Интернете, а бюджетные документы давали в основном полную картину запланированных правительством расходов и доходов.

Однако не все отчисления и доходы от государственных предприятий были отражены в общедоступных документах, хотя аудит важных государственных предприятий улучшился, отметили в Госдепе. В частности существуют внебюджетные счета, в том числе три фонда социального страхования, которые не подлежали надлежащему аудиту и надзору.

Кроме того, правительство Украины объявило о своем намерении перейти на международные стандарты бухгалтерского учета для бюджета, но еще не завершило процесс.

"Процесс выдачи лицензий и контрактов на добычу природных ресурсов определен законом и претерпел некоторые позитивные изменения в нормативно-правовой базе, но по-прежнему требует полномасштабного законодательного пересмотра, чтобы искоренить постоянную коррупцию", - говорится в докладе.

Госдеп рекомендует Украине предпринять следующие шаги для повышения прозрачности:

детализировать транзакции между государственным предприятиям и государственным бюджетом,

обеспечить надлежащий аудит и контроль всех внебюджетных счетов,

внедрить международные стандарты бухгалтерского учета.

обеспечить соблюдение законов и нормативных актов для договоров и лицензирования при добыче природных ресурсов.

Напомним в 2019 году в Украине вступил в силу закон о трехлетнем бюджетном планировании. Документ предусматривает составление Бюджетной декларации как документа стратегического планирования, который будет определять основные принципы бюджетной политики на среднесрочный период.

Как сообщало РБК-Украина, Счетная палата за 2018 год выявила нарушения в бюджетной сфере на 17 млрд грн.