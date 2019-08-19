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Держдеп США висловив претензії до прозорості бюджетно-податкової сфери України

Новини » Економіка    19.08.2019 - 15:02
Держдеп США висловив претензії до прозорості бюджетно-податкової сфери України
Фото: Держдеп США (cnet.com)

Україна опинилася в списку проблемних країн

Україна потрапила в список 67 країн, які, за оцінками Державного департаменту США, у 2019 році не відповідали мінімальним вимогам прозорості у бюджетно-податковій сфері. Про це йдеться в доповіді Держдепу США, в якому оцінювалися 140 країн.

За оцінками Держдепу, протягом останнього року 13 з цих 67 урядів досягли значного прогресу у виконанні мінімальних вимог прозорості в бюджетно-податковій сфері. Україна до цьоо списку не потрапила.

Як зазначається у доповіді, уряд України зробив свій бюджет і інформацію про боргові зобов'язання широко й легко доступними для широкої громадськості, у тому числі в Інтернеті, а бюджетні документи давали в основному повну картину запланованих урядом витрат і доходів.

Однак не всі відрахування і доходи від державних підприємств були відображені в загальнодоступних документах, хоча аудит важливих державних підприємств покращився, зазначили в Держдепі. Зокрема існують позабюджетні рахунки, в тому числі три фонди соціального страхування, які не підлягали належному аудиту та нагляду.

Крім того, уряд України оголосив про свій намір перейти на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного бюджету, але ще не завершив процес.

"Процес видачі ліцензій і контрактів на видобуток природних ресурсів визначений законом і він зазнав деякі позитивні зміни в нормативно-правовій базі, але як і раніше вимагає повномасштабного законодавчого перегляду, щоб викорінити постійну корупцію", - йдеться в доповіді.

Держдеп рекомендує Україні вжити таких заходів для підвищення прозорості:

  • деталізувати транзакції між державним підприємствам та державним бюджетом,
  • забезпечити належний аудит і контроль всіх позабюджетних рахунків,
  • впровадити міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.
  • забезпечити дотримання законів і нормативних актів для договорів та ліцензування при видобутку природних ресурсів.

Нагадаємо в 2019 році в Україні набув чинності закон про трирічне бюджетне плануванні. Документ передбачає складання Бюджетної декларації як документа стратегічного планування, який визначатиме основні принципи бюджетної політики на середньостроковий період.

Як повідомляло РБК-Україна, Рахункова палата за 2018 рік виявила порушення в бюджетній сфері на 17 млрд грн.

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