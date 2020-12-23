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Госдеп США ввел санкции против почти 40 лиц за подрыв демократии в Беларуси

Вашингтон, Среда 23 декабря 2020 20:28
Госдеп США ввел санкции против почти 40 лиц за подрыв демократии в Беларуси
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки ввел персональные санкции против нескольких десятков человек из-за ситуации в Беларуси. В отношении этих лиц были введены визовые ограничения.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Санкции коснулись еще 39 лиц, ответственных за подрыв белорусской демократии. В общем визовые ограничения наложили уже на 63 лиц, причастных к фальсификации выборов в Беларуси и репрессиям в отношении оппозиции и протестующих, которые продолжаются по сей день.

"США продолжают поддерживать международные усилия относительно независимого расследования избирательных нарушений в Беларуси, нарушений прав человека и дальнейших репрессий. Мы поддерживаем смелый народ Беларуси и поддерживаем его право на свободные и честные выборы", - отмечается в заявлении Помпео.

Напомним, сегодня Министерство финансов США ввело санкции против Беларуси. В санкционный список попали заместитель главы МВД Беларуси, ЦИК и силовые структуры.

Кроме того, вчера Сенат США одобрил документ, который предусматривает введение санкций против белорусского режима. Одобренный законопроект также подтверждает непризнание Вашингтоном выборов в Беларуси.

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